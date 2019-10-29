В Приморском районе подросток выпал из окна

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства падения подростка из окна шестого этажа в Приморском районе Петербурга.

Инцидент произошел 28 октября.

В полицию обратилась 42-летняя женщина и рассказала о том, что ее 16-летний сын выпал из окна шестого этажа квартиры, расположенной в доме 39 корпус 1 на Комендантском проспекте, сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подросток в тяжелом состоянии госпитализирован. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что падением двухлетнего ребенка из окна на улице Веры Слуцкой заинтересовались следователи.