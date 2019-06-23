Падением двухлетнего ребенка из окна на улице Веры Слуцкой заинтересовались следователи

Ребенок 2017 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на 8 этаже.

Инцидент произошел 22 июня, сообщают сотрудники Следственного комитета РФ по Петербургу сегодня. Мальчика после происшествия доставили в больницу. Как сообщают врачи, ребенок находится в тяжёлом состоянии.

Следственным отделом по Колпинскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу проводится доследственная проверка.

Следователи работают на месте происшествия и проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Русановской мальчик выбежал на дорогу и был сбит машиной.