Падением двухлетнего ребенка из окна на улице Веры Слуцкой заинтересовались следователи

Ребенок находится в тяжёлом состоянии. Фото: https://pixabay.com
Ребенок находится в тяжёлом состоянии. Фото: https://pixabay.com

Ребенок 2017 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на 8 этаже.

Инцидент произошел 22 июня, сообщают сотрудники Следственного комитета РФ по Петербургу сегодня. Мальчика после происшествия доставили в больницу. Как сообщают врачи, ребенок находится в тяжёлом состоянии.

Следственным отделом по Колпинскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу проводится доследственная проверка.

Следователи работают на месте происшествия и проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Русановской мальчик выбежал на дорогу и был сбит машиной.

Колпинский район происшествие
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