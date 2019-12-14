Петербуржец устроился курьером, но остался без ста тысяч и в наручниках

Петербуржец устроился курьером, но остался без ста тысяч и в наручниках
На мужчину надели наручники. Фото: pixabay

В Северной столице местный житель решил подработать курьером, однако денег это не принесло – мужчина остался без ста тысяч рублей.

Инцидент произошел в четверг, 12 декабря, на парковке торгового центра на Петергофском шоссе. В отдел полиции обратился 20-летний молодой человек. По его словам, он нашел подработку в Интернете. И добавил, что ему поручили доставить папку документов.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, когда заявитель пришел на парковку, его силой затолкали в автомобиль двое неизвестных, а после его сковали наручниками.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Полицейские начали розыск злоумышленников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о мужчине, которого оставили без денег, отложенных на покупку авто. Малознакомые отвезли его за гаражи.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб розыск
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