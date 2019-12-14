В Ленобласти мужчину отвезли за гаражи и оставили без денег, угрожая ножом

Злоумышленники были с ножом. Фото: pixabay

Злоумышленники были с ножом. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти злоумышленники отвезли мужчину к гаражам и оставили без денег. По словам заявителя, ему угрожали ножом.

Все произошло вечером 10 декабря на Колтушском шоссе. Мужчина пришел в отдел полиции и рассказал, что малознакомые граждане отвезли на легковушке Kia марки его к гаражам, где похитили 14 тыс. долларов.

Он также добавил, что деньги были отложены на покупку автомобиля.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту разбоя было возбуждено уголовное дело.

Полицейские начали розыск злоумышленников.

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