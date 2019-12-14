В Ленобласти мужчину отвезли за гаражи и оставили без денег, угрожая ножом

Во Всеволожском районе Ленобласти злоумышленники отвезли мужчину к гаражам и оставили без денег. По словам заявителя, ему угрожали ножом.
Все произошло вечером 10 декабря на Колтушском шоссе. Мужчина пришел в отдел полиции и рассказал, что малознакомые граждане отвезли на легковушке Kia марки его к гаражам, где похитили 14 тыс. долларов.
Он также добавил, что деньги были отложены на покупку автомобиля.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту разбоя было возбуждено уголовное дело.
Полицейские начали розыск злоумышленников.
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