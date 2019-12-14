В Петербурге участковый спас ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

Участковый уполномоченный в Петербурге спас маленького ребенка от обезумевшей матери, которая хотела выбросить малыша из окна.

Инцидент произошел в Невском районе города 14 декабря.

У женщины произошла истерика, она стала выкидывать вещи из окна. При этом в руках у нее был двухлетний ребенок.

«Женщина высказывала намерения выбросить девочку из окна, чтобы «сделать ангелом»»,- сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейский подбежал под окна и принял меры, чтобы ребенок не разбился в случае падения.

Потом он вместе с другими коллегами взломал дверь и отобрал девочку от обезумевшей матери. При этом в квартире находился еще один ребенок 12-ти лет.

Женщину госпитализировали. Дети находятся под присмотром врачей в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в детскую городскую больницу № 5 днем госпитализировали двухлетнего ребенка, который рано утром выпил средство для мытья полов и получил химический ожог пищевода. Это произошло 4 декабря.