В Петербурге ребенок получил ожог пищевода, выпив средство для мытья полов

В Петербурге ребенок получил ожог пищевода, выпив средство для мытья полов
У ребенка химический ожог пищевода. Фото:pixabay.com

В детскую городскую больницу № 5 днем госпитализировали двухлетнего ребенка, который рано утром выпил средство для мытья полов и получил химический ожог пищевода. Это произошло 4 декабря.

Врачи поставили ребенку диагноз «острый эпиглотит».

В отношении 31-летней матери ребенка составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате массового ДТП, которое случилось сегодня утром, пострадали два человека. В отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что травмы средней степени тяжести получили водитель и пассажир Audi.

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