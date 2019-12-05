В массовом ДТП на Выборгском шоссе пострадали два человека

В результате массового ДТП, которое случилось сегодня утром, пострадали два человек.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, травмы средней степени тяжести получили водитель и пассажир Audi.

Утром 5 декабря около ТК «Озерки» на Выборгском шоссе произошло массовое ДТП с участием 13 машин. Как сообщили очевидцы, Audi A7 снесла ограждение и «кучу машин». За рулем Audi A7 была девушка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Народного Ополчения в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Машины буквально разлетелись на части.