В массовом ДТП на Выборгском шоссе пострадали два человека

В массовом ДТП на Выборгском шоссе пострадали два человека
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В результате массового ДТП, которое случилось сегодня утром, пострадали два человек.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, травмы средней степени тяжести получили водитель и пассажир Audi.

Утром 5 декабря около ТК «Озерки» на Выборгском шоссе произошло массовое ДТП с участием 13 машин. Как сообщили очевидцы, Audi A7 снесла ограждение и «кучу машин». За рулем Audi A7 была девушка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Народного Ополчения в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Машины буквально разлетелись на части.

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