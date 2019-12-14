Астронавты на МКС поздравили ЗакС Петербурга с 25-летием

Космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка по видеосвязи с МКС поздравили депутатов ЗакСа с 25-летним юбилеем петербургского парламента.

«Пролетая над другими странами, мы обязательно передадим всем землянам мощный космический сигнал о том, что парламент Петербурга — лучший во всем мировом и космическом пространстве», — заявили они, сообщает «Фонтанка».

Напомним, 14 декабря Законодательное Собрание Петербурга отмечает свой юбилей. Торжественное заседание проходит в Мариинском дворце.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Петербурга создала рабочую группу. Её задачей станет анализ деятельности Федерации профсоюзов города и Ленобласти.