В ЗакСе создали рабочую группу для проверки Федерации профсоюзов

В ЗакСе создали рабочую группу для проверки Федерации профсоюзов
Депутатов озаботила деятельность профсоюзов. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Петербурга создала рабочую группу. Её задачей станет анализ деятельности Федерации профсоюзов города и Ленобласти.

Решение о создании рабочей группы приняли на заседании комиссии 14 ноября. В её состав войдут двенадцать человек.

Инициатива, как отмечают парламентарии, стала результатом многочисленных обращений горожан по вопросам деятельности профсоюзных организаций.

Как отметил член рабочей группы депутат Алексей Цивилев, в деятельности профсоюзных организаций Петербурга отсутствует прозрачность. Их работа нуждается в комплексной переоценки.

«Важно понимать, как профсоюзы распоряжаются выданными ранее преференциями государства, а также льготами», — сказал он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разрабатывают Трехстороннее соглашение на 2020-2022 годы — «социальный договор» между городом, профсоюзами и работодателями.

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