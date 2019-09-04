Беглов рассказал о новом соглашении с профсоюзами и работодателями

В Петербурге разрабатывают новое Трехстороннее соглашение на 2020-2022 годы — «социальный договор» между городом, профсоюзами и работодателями. Главными его целями станут повышение зарплаты, новые рабочие места и развитие социальной сферы.

Действие предыдущего соглашения истекает в 2019 году. Разработкой нового занимается Петербург совместно с Ленинградской Федерацией профсоюзов и Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».

Как отметил врио губернатора Александр Беглов, главная задача на сегодня — увеличить среднюю зарплату в городе до 100 тыс. рублей. В первую очередь, речь идет о бюджетниках. Для этого необходимо обеспечить рост экономики, подчеркнул Беглов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что средняя номинальная зарплата в Петербурге, по оценкам Смольного, должна в 2020 году подняться до 71,5 тыс. рублей.