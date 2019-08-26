Смольный пообещал рост зарплат до 71 тысячи рублей в 2020 году

Смольный пообещал рост зарплат до 71 тысячи рублей в 2020 году
Вице-губернатор Евгений Елин поделился прогнозами на будущий год. Фото: Baltphoto/Андрей Федоров

В Заксобрании обсуждают проект бюджета: тарифы ЖКХ поднимутся в пределах 4%.

Средняя номинальная зарплата жителей Санкт-Петербурга должна подняться до 71,5 тысячи рублей в 2020 году. При этом правительство ожидает роста тарифов в пределах 4%.

В ЗакСобрании Санкт-Петербурга сегодня 26 августа обсуждают проект бюджета на 2020 год. Вице-губернатор Евгений Елин поделился прогнозами на предстоящий год. Сейчас, по данным Петростата, средняя номинальная зарплата в Петербурге на июнь составила 65,3 тысячи рублей. Реальная меньше зарплаты в прошлом июне на 0,8% с учетом инфляции.

Смольному действительно удалось добиться снижения роста тарифов на ЖКХ — в июле они подросли лишь на 0,4% вместо 4,3%. Правительство Петербурга якобы пересмотрело расходы ресурсных компаний.

По данным Росстата, от 15 до 20% рабочих в России получают около 23,5 тысяч рублей в среднем. Петербург занимает второе по зарплатам специалистов в стране: по данным HeahHunter, в первом полугодии 2019 года “грязная” зарплата специалистов и ведущих специалистов составляла около 66 тысяч рублей.

Ранее GazetaSPb сообщила о самых высооплачиваемых зарплаптах в Санкт-Петербурге.

Елин жкх заксобрание зарплаты рост смольный тарифы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Интервью: смартфонами теперь не хвастаются
Рынок у “Старой деревни” собрались сносить
Жители Петербурга назвали самые популярные районы для покупки жилья
Петербуржец заколол отца на Гранитной улице
Трамп предложил бомбить ураганы ядерными снарядами
Смольный пообещал рост зарплат до 71 тысячи рублей в 2020 году
Из кафе Приозерска неизвестный украл у пенсионера сумку с планшетом и мобильным
Новые автобусы запустили между Сланцами и Петербургом