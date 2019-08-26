Смольный пообещал рост зарплат до 71 тысячи рублей в 2020 году

В Заксобрании обсуждают проект бюджета: тарифы ЖКХ поднимутся в пределах 4%.

Средняя номинальная зарплата жителей Санкт-Петербурга должна подняться до 71,5 тысячи рублей в 2020 году. При этом правительство ожидает роста тарифов в пределах 4%.

В ЗакСобрании Санкт-Петербурга сегодня 26 августа обсуждают проект бюджета на 2020 год. Вице-губернатор Евгений Елин поделился прогнозами на предстоящий год. Сейчас, по данным Петростата, средняя номинальная зарплата в Петербурге на июнь составила 65,3 тысячи рублей. Реальная меньше зарплаты в прошлом июне на 0,8% с учетом инфляции.

Смольному действительно удалось добиться снижения роста тарифов на ЖКХ — в июле они подросли лишь на 0,4% вместо 4,3%. Правительство Петербурга якобы пересмотрело расходы ресурсных компаний.

По данным Росстата, от 15 до 20% рабочих в России получают около 23,5 тысяч рублей в среднем. Петербург занимает второе по зарплатам специалистов в стране: по данным HeahHunter, в первом полугодии 2019 года “грязная” зарплата специалистов и ведущих специалистов составляла около 66 тысяч рублей.

Ранее GazetaSPb сообщила о самых высооплачиваемых зарплаптах в Санкт-Петербурге.