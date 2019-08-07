Названы самые высокооплачиваемые вакансии августа в Петербурге

Аккаунт-директор может получать от 300 тысяч рублей на руки. Фото: pixabay.com

Аккаунт-директор может получать от 300 тысяч рублей на руки. Фото: pixabay.com

Специалисты по информационным технологиям заняли 8 из 10 мест в топ-10.

Самые высокие зарплаты в Санкт-Петербурге в августе по-прежнему предлагают программистам. В топ-10 наиболее завидных в денежном отношении рабочих мест оказались лишь два, которые не связаны с информационными технологиями.

Аккаунт-директор может получать от 300 тысяч рублей на руки, сообщили Gazeta.SPb аналитики сайта Headhunter.ru 7 августа. Директор по развитию бизнеса в сфере IT может рассчитывать на примерно ту же сумму. Ведущему разработчику приложений для Android готовы платить от 270 тысяч до вычета НДФЛ.

От 250 тысяч рублей обещают программисту C/C++, готовому работать над видеостримингом, главному системному аналитику, ведущему разработчику софта и лидеру команды Back-end. На этом же уровне находятся зарплаты двух “некомпьютерных” профессий: директора департамента развития в автомобильном бизнесе и главного агронома в с/х проекте.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Росстат рассказал, почему россияне не работают.