Росстат рассказал, почему россияне не работают

Только 76% безработных уже имели опыт трудоустройства.

Эксперты Росстата проананализировали причины незанятости жителей России за первый квартал 2019 года. Только 76% безработных уже имели опыт трудоустройства.

Из этого числа примерно четверть уволилась по собственному желанию, сообщает RT 7 августа, а вот 16% попали под сокращение. Еще у 6% закончился срок договора, а еще четверть безработных назвали другие причины своей незанятости.

Уровень безработицы в январе 2019 года в РФ составлял 4,9%, по данным службы госстатистики. Численность рабочей силы составила почти 75 млн, а число безработных — 3,7 млн. В Санкт-Петербурге регистрируют один из самых низких показателей безработицы в стране — около 1,4%. Ниже всего показатель в Москве — примерно 1,2%.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Россия теряет рабочие руки.