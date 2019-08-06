Россия стремительно теряет рабочие руки

В России уменьшается не только численность рабочих мест, но и рабочих рук. Количество экономически активного населения достигло пика в 2017-2018 году и теперь будет только снижаться.

Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара по результатам мониторинга сообщили, что в I квартале 2019 года в стране стало на 800 тыс. работников меньше. Количество экономически активных граждан росло в течение 10 лет и пошло на спад с 2016 года, пишет «Ъ». Сейчас в России 75 млн трудоспособных человек (как занятых, так и безработных). Главная причина сокращения этой группы населения — выход все большего количества людей из рамок трудоспособного возраста, иначе говоря, старение населения.

В 2000–2018 годах численность рабочей силы в России увеличилась на 3,7 млн человек, однако если бы экономическая активность не менялась, то динамика была бы отрицательной, и количество рабочих рук сократилось бы на полмиллиона человек. Компенсация произошла за счет людей среднего и пожилого возрастов. В 2018 году по сравнению с 2000-м годом самый значительный прирост случился среди 55–59-летних работников: раньше в этом возрасте работали 52,8% человек, теперь — 66,5%. Одновременно снизилось количество работающей молодежи: в 2000 году работали 18,4% 15–19-летних, в 2018-м — только 7,7%; среди 20–24-летних россиян 18 лет назад трудились 68,7%, а год назад лишь 56,4%.

Пик экономической активности раньше он приходился на возраст 35–39 лет — 91% работали, теперь такой процент среди 40–44-летних. Эксперты предупреждают, что с учетом существующих демографических тенденций вернуться к показателям начала 2000-х Россия сможет лишь через несколько десятков лет.

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