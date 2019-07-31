Работающим пенсионерам будут пересчитывать пенсии

Работающим пенсионерам будут пересчитывать пенсии
Перерасчет будет у 14 млн граждан. Фото: pixabay.com

Пенсионный фонд России анонсировал пересчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году.

Ежегодная корректировка начнется 1 августа, будут увеличены пенсионные выплаты для работающих граждан.

Как указано на сайте Пенсионного фонда России, корректировка пройдет у всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы. Чем выше заработная плата пенсионера, тем, соответственно, будет выше прибавка. Минимальная стоимость выплаты составит 261 рубль 72 копейки.

Известно, что перерасчет будет у 14 млн граждан.

Также у пенсионеров вырастет размер выплат из пенсионных накоплений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о прожиточном минимуме пожилых граждан и его перерасчете.

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