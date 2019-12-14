Forbes озвучил рейтинг самых популярных видео десятилетия на YouTube

Forbes озвучил рейтинг самых популярных видео десятилетия на YouTube
Кадр из клипа "Despasito". Фото: YouTube/LuisFonsiVivo

Американское финансово-экономическое издание Forbes подвело итоги уходящего десятилетия, назвав самые популярные видеоклипы на YouTube.

По версии авторитетного издания, с 2010-го по конец 2019 года абсолютный рекорд установил на YouTube ролик на песню Despasito пуэрто-риканского поп-исполнителя Луиса Фонси. Компанию в этом треке ему составил музыкант Дэдди Янки. За 2,5 года видео набрало 6,5 миллиардов просмотров.

Второе место заслуженно занял клип на композицию британского певца Эда Ширана Shape Of You. Лиричная композиция отозвалась в слушателях и ролик, также вышедший в январе 2017 года, принес исполнителю 4,5 миллиарда просмотров. Замыкает тройку лидеров американский хип-хоп исполнитель Виз Халифа с клипом See You Again, который с апреля 2015 года посмотрели 4,3 миллиарда раз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Вконтакте» составила собственный рейтинг популярных музыкантов уходящего года.

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Forbes озвучил рейтинг самых популярных видео десятилетия на YouTube