«Вконтакте» озвучил самых популярных исполнителей уходящего года

Лиричные песни Тимы Белорусских завоевали безоговорочную любовь российских слушателей. На данный момент на Instagram музыканта подписано более миллиона человек. Фото: Instagram @timabelorusskih

Лиричные песни Тимы Белорусских завоевали безоговорочную любовь российских слушателей. На данный момент на Instagram музыканта подписано более миллиона человек. Фото: Instagram @timabelorusskih

По версии музыкальной редакции социальной сети «Вконтакте», рейтинг самых популярных артистов 2019 года возглавил Тима Белорусских.

«Прорывом года» во «Вконтакте» назвали исполнителя JONY. При этом звание «Артист года» ушло хип-хоп артисту Тиме Белорусских, который набрал более миллиарда прослушиваний за год на стриминговых сервисах «Вконтакте» и BOOM. В номинации «Выбор пользователей» лидером стал Jha Khalib — его треками интернет-пользователи делились чаще других.

Напомним, что 21-летний Тима Белорусских является автором таких хитов как «Незабудка» и «Витаминка». Клип на трек «Витаминка» вошел в список самых просматриваемых видео 2019 года в российском сегменте YouTube.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие актеры стали наиболее популярными в уходящем году. Лидером зрительских интересов стала актриса Бри Ларсон.