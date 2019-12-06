Названы самые популярные актеры года

Чаще всего пользователи читали информацию о Бри Ларсон.

Об этом стало известно сегодня, 6 декабря. Обо всем сообщает кинопортал Internet Movie Database (IMDb). Составители рейтинга отметили, что включили в него актеров и актрис, чьи страницы пользователи чаще всего открывали в 2019 году. Первое место заняла Бри Ларсон, которая сыграла в «Капитене Марвел» и «Мстителях. Финал». Второе место досталось звезде сериала «Пацаны» – Эрину Мориарти. Тройку лидеров замыкает Эмилия Кларк – в этом году вышел заключительный сезон «Игры престолов».

Также поклонников интересовали Наоми Скотт, Дейкр Монтгомери, Захари Леви, Киану Ривз, Роза Салазар, Марго Робби и Хоакин Феникс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ирония судьбы» снова лидирует в рейтинге любимых новогодних фильмов россиян. Совсем скоро по телевизору начнутся новогодние фильмы. Россияне рассказали, какую картину в праздник они смотрят с особенным удовольствием.