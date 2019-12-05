«Ирония судьбы» снова лидирует в рейтинге любимых новогодних фильмов россиян

&#171;Ирония судьбы&#187; снова лидирует в рейтинге любимых новогодних фильмов россиян
«!Ирония судьбы, или С легким паром!». Фото: кадр из фильма.

Совсем скоро по телевизору начнутся новогодние фильмы. Россияне рассказали, какую картину в праздник они смотрят с особенным удовольствием.

Несколько лет подряд первую строчку рейтинга новогодних фильмов возглавляет работа режиссера Эльдара Рязанова «!Ирония судьбы, или С легким паром!», снятая в 1975 году. Вторую строчку занимает фильм Криса Коламбуса «Один дома». Замыкает тройку лидеров «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко. В этой картине актриса исполняет свою знаменитую песню «Пять минут».

Как сообщает Mail.ru, в ТОП-5 также попали «Чародеи» и «Реальная любовь».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о публикации списка лучших фильмов и игр. Рейтинг составил Google.

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