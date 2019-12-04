Опубликован список лучших игр, фильмов и приложений по версии Google

Опубликован список лучших игр, фильмов и приложений по версии Google
Рейтинг составлен не только согласно взглядам компании, но и с учетом мнения пользователей. Фото: pixabay.com

Компания Google в преддверии новогодних праздников опубликовала в Google Play рейтинг наиболее популярных приложений, игр и кинокартин уходящего года.

Так, лучшей игрой стала мобильная версия «стрелялки» Call Of Duty: Mobile». Приз зрительских симпатий получила игра Brawl Stars. Лучшим приложением по версии интернет-корпорации стал мотивирующий сервис, который позволяет заводить и контролировать полезные привычки, с длинным названием «Привычки: медитация, зарядка, пить воду YouCan». Пользователи отдали свои голоса за приложение-видеоредактор Video Editor — Glitch Video Effects.

Определиться с лидерами проката 2019 года было сложнее: компания выбрала три наиболее удачных фильма. В списке вошли «Зеленая книга», «Человек-Паук: Через Вселенные» и «Мстители: Финал».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple назвала самые скачиваемые приложения для iPhone.

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