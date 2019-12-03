Apple опубликовали рейтинг самых скачиваемых приложений для iPhone

Корпорация Apple предоставила статистику о том, какие приложения оказались самыми скачиваемыми за прошедший 2019 год владельцы iPhone.

Самым скачиваемым приложением оказался сервис YouTube. Второе место заняла сеть Instagram, а на третьем месте расположился сервис по обмену сообщениями Snapchat. Самой популярной скачиваемой игрой стал Mario Kart Tour.

Также отметили, что в топе платных приложений оказался сервис для редактирования фотографий Facetune, а игрой Minecraft.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британские учёные из Королевского колледжа Лондона рассказали, что около четверти детей страдают от психологических проблем из-за чрезмерного увлечения телефонами. Выяснилось, что дети стали чаще отказываться от других занятий ради того, чтобы провести время в телефоне.