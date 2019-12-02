Британские ученые выяснили, что дети страдают от влияния смартфонов

Британские учёные из Королевского колледжа Лондона рассказали, что около четверти детей страдают от психологических проблем из-за чрезмерного увлечения телефонами.

Ученые провели опрос, выяснилось, что дети стали чаще отказываться от других занятий ради того, чтобы провести время в телефоне. Данное исследование опубликовали в журнале BMC Psychiatry.

Самыми уязвимыми оказались девочки-подростки. Дети с зависимостью от смартфонов намного чаще страдают от депрессии, тревожности, стресса и бессонницы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самой популярной маркой смартфонов в России в этом году стал Huawei вместе со своим суббрендом Honor. Им удалось вытеснить Samsung с первого места. Чаще всего россияне покупали Huawei P30 Lite и Honor 8A, согласно отчету IDC.