Эксперты назвали самые популярные смартфоны в России

Самой популярной маркой смартфонов в России в этом году стал Huawei вместе со своим суббрендом Honor. Им удалось вытеснить Samsung с первого места.
Так, рыночная доля Huawei в этом году составила 7%, а Honor — 25%. Чаще всего россияне покупали Huawei P30 Lite и Honor 8A, согласно отчету IDC.
На третьем месте разместился Xiaomi с моделями смартфонов Redmi 7A, Redmi Note 7 и Redmi Go. Четвертое место досталось Apple с его телефоном iPhone XR, а на долю последних iPhone 11 пришлось около четверти всех продаж яблочных телефонов в денежном эквиваленте.
Если говорить про общую статистику, то за весь третий квартал текущего года жители России приобрели более десяти миллионов смартфонов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России снизился спрос на дешевые смартфоны из-за мигрантов.