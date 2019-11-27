Эксперты назвали самые популярные смартфоны в России

За весь третий квартал 2019 года россияне приобрели более 10 млн смартфонов. Фото: pixabay

За весь третий квартал 2019 года россияне приобрели более 10 млн смартфонов. Фото: pixabay

Самой популярной маркой смартфонов в России в этом году стал Huawei вместе со своим суббрендом Honor. Им удалось вытеснить Samsung с первого места.

Так, рыночная доля Huawei в этом году составила 7%, а Honor — 25%. Чаще всего россияне покупали Huawei P30 Lite и Honor 8A, согласно отчету IDC.

На третьем месте разместился Xiaomi с моделями смартфонов Redmi 7A, Redmi Note 7 и Redmi Go. Четвертое место досталось Apple с его телефоном iPhone XR, а на долю последних iPhone 11 пришлось около четверти всех продаж яблочных телефонов в денежном эквиваленте.

Если говорить про общую статистику, то за весь третий квартал текущего года жители России приобрели более десяти миллионов смартфонов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России снизился спрос на дешевые смартфоны из-за мигрантов.