В России снизился спрос на дешевые смартфоны из-за мигрантов

Поставки в ценовом сегменте до 7 тыс. рублей упали на 18%. Фото: Pixabay

Поставки в ценовом сегменте до 7 тыс. рублей упали на 18%. Фото: Pixabay

В России снизились продажи дешевых сматрфонов в том числе из-за сокращения числа мигрантов.

Также упал импорт смартфонов и кнопочных телефонов в страну, сообщает «Коммерсант».

.По итогам девяти месяцев поставки смартфонов и телефонов снизились на 6%, до 32,4 млн. Из них 65% (21,1 млн устройств) — смартфоны дороже 7 тыс. рублей. Поставки в ценовом сегменте до 7 тыс. рублей упали на 18%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге средняя цена смартфона составляет 13,3 тыс рублей на конец сентября. За год гаджеты в Северной столице подорожали на 16%, лидеры спроса все те же: iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei, Nokia и Sony. В целом по стране мобильный телефон стоит 12,3 тыс рублей, что на 6% выше чем в это же время в прошлом году.