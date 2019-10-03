В Петербурге подорожали смартфоны

В целом по стране мобильный телефон стоит 12,3 тыс рублей, что на 6% выше чем в это же время в прошлом году. Фото: Reddit

В целом по стране мобильный телефон стоит 12,3 тыс рублей, что на 6% выше чем в это же время в прошлом году. Фото: Reddit

В Петербурге средняя цена смартфона составляет 13,3 тыс рублей на конец сентября. За год гаджеты в Северной столице подорожали на 16%, лидеры спроса все те же: iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei, Nokia и Sony.

В целом по стране мобильный телефон стоит 12,3 тыс рублей, что на 6% выше чем в это же время в прошлом году. Такие данные приводят аналитики Авито.ру.

В Петербурге в третьем квартале 2019 года лидер спроса- устройства iPhone стоят в среднем 21 тыс рублей, увеличив цену на 4,9% по сравнению с прошлым годом. Ни устройсва американского бренда приходится 49,4% спроса.

Смарфоны Samsung, постоянного соперника яблочных телефонов стоят в среднем 16,7 тыс рублей показав рекордный скачок увеличения цены за год – на 56,9%! Корейскими телефонами марки Samsung интересовались почти 21% покупателей.

Китайские смарфоны бренда Xiaomi можно купить в Петербурге всего за 11,2 тыс рублей, они показали рост стоимости за год в 8,5%. Ими на сайте Авито.ру интересовались около 10,6% петербуржцев.

Интересно, что самые доступные смарфоны в России, по версии Авитор.ру в Омске, где они в среднем стоят 8600 рублей подешевев за год на шесть процентов. Вероятно, это прямое отражение экономической ситуации в регионах. Именно Омск по итогам третьего квартала 2019 года показал снижение стоимости жилья, что демонстрирует низкий спрос и невысокую покупательскую способность местного населения.

Ранее GazetaSPb сообщала, что цены на некоторые модели iPhone сильно снижены.