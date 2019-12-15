В Приозерском районе горел дом на 60 «квадратах»

На Тенистой улице в «Сосновские озера — 1» Приозерского района Ленинградской области в частном доме случился пожар.

На тушение пожара понадобился час. Пожар был зафиксирован 14 декабря в 18:28, сотрудники МЧС потушили огонь в 19:20. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области.

Огонь охватил площадь в 60 квадратных метра.

Информации о пострадавших нет. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении Литейного и Чайковского насмерть сбили пешехода. В комментариях к записи пользователи просят водителей одуматься, притормаживать перед пешеходными переходами и остановками