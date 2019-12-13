На пересечении Литейного и Чайковского насмерть сбили пешехода

В Петербурге на пересечении Литейного проспекта и улицы Чайковского произошло ДТП с участием пешехода. В комментариях к записи пишут, что жертвой наезда стал школьник.
Авария случилась сегодня, 13 декабря. На опубликованных кадрах видно, что к месту происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и полиция.
«Насмерть сбили человека», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
В комментариях к записи пользователи просят водителей одуматься, притормаживать перед пешеходными переходами и остановками.
Официальной информации о случившемся не поступало.
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