На пересечении Литейного и Чайковского насмерть сбили пешехода

К месту происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и полиция. Фото: vk.com/spb_today

К месту происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и полиция. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Литейного проспекта и улицы Чайковского произошло ДТП с участием пешехода. В комментариях к записи пишут, что жертвой наезда стал школьник.

Авария случилась сегодня, 13 декабря. На опубликованных кадрах видно, что к месту происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и полиция.

«Насмерть сбили человека», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к записи пользователи просят водителей одуматься, притормаживать перед пешеходными переходами и остановками.

Официальной информации о случившемся не поступало.

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