Бомж из деревни Гостилицы получил 7 лет за смертельное избиение

Бомж из деревни Гостилицы получил 7 лет за смертельное избиение
Суд вынес приговор. Фото: Pixabay

В Ленобласти мужчину без определенного места жительства приговорили к семи годам лишения свободы по делу о жестоком избиении, сообщает СУ СК РФ по Ленобласти.

Судом установлено, что в конце декабря прошло года 48-летний подсудимый провел несколько дней в деревне Гостилицы Ломоносовского района Ленобласти. Там он со своим приятелем распивал алкоголь. Во время внезапно возникшей ссоры обвиняемый набросился на своего 62-летнего товарища и избил.

Потерпевший скончался на месте преступления.

Правоохранители отметили, что обвиняемый имеет судимость. Свою вину он отказался признавать, несмотря на все доказательства. Злоумышленнику дали семь лет колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти осудят насильника и убийцу из Подпорожья.

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