В Ленобласти осудят насильника и убийцу из Подпорожья

Правоохранительные органы направили дело в отношении жителя Подпорожья в Ленинградский областной суд. Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве.

Согласно версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемый навестил свою знакомую. Они начали распивать алкоголь в ее квартире. Во время застолья мужчина напал на потерпевшую, изнасиловал, а после несколько раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте происшествия, сообщает областная прокуратура.

В ведомстве добавили, что злоумышленник уже имеет судимость. Правоохранители утвердили обвинительное заключение и направили материалы дела в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Девяткино задержали преступника, который сбежал из суда несколько дней назад. Мужчина был не раз судим. На этой неделе его оправили в колонию из-за кражи.