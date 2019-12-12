В Девяткино задержали преступника, который сбежал из суда несколько дней назад

Мужчина был не раз судим. На этой неделе его оправили в колонию из-за кражи.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Обо всем сообщили в региональном управлении ФСИН. Шавкат Султанов был пойман полицейскими в Девяткино. Уточняется, что в Калининском районном суде решили переселить мужчину из колонии-поселения в колонию общего режима, которая отличается более строгим содержанием осужденных. Когда рецидивист выходил из здания суда, ему удалось сбежать. К счастью, уже спустя несколько дней его удалось задержать.

В пресс-службе отмечают, что Султанов был не раз судим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось что в Петербурге осудят мужчину, напавшего на двух брокеров с топором. В результате один из сотрудников получил травмы средней степени тяжести, а второй — тяжкой.