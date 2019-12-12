В Петербурге осудят мужчину, напавшего на двух брокеров с топором

Московский суд Петербурга принял на рассмотрение уголовное дело в отношении Александра Скрипкина, которого подозревают в нанесении ударов топором трем людям.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, мужчину обвиняют по статье уголовного кодекса «Покушение на убийство в состоянии аффекта на двух и более лиц». Дело только зарегистрировано и пока не принято к производству.

По версии обвинения, Скрипкин предоставил свои деньги сотрудникам «БКС» для проведения спекулятивных торговых операций. На протяжении 10 месяцев он неоднократно требовал у брокеров увеличения его денежных средств, на что ему предлагали внести дополнительные средства. Результатом стала потеря всех вложенных средств подсудимого.

Следствие считает, что Скрипкин, в состоянии аффекта, пришел в офис к брокерам и избил троих топором. В результате один из сотрудников получил травмы средней степени тяжести, а второй — тяжкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Подпорожья подозревают в убийстве брата топором.