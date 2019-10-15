Жителя Подпорожья подозревают в убийстве брата топором

Жителя Подпорожья подозревают в убийстве брата топором
Орудием убийства стал топор. Фото: pixabay.com

В городе Подпорожье Ленинградской области нашли тело 37-летнего мужчины. По подозрению в убийстве задержан его младший безработный брат.

Как стало известно Gazeta.SPb, тело обнаружили на улице Волкова. Оно было завернуто в плед и закопано. При осмотре у погибшего выявили открытую черепно-мозговую травму.

По предварительным данным, братья проводили время вместе ночью 8 октября. Затем между ними возникла ссора. В ходе конфликта младший из мужчин ударил оппонента топором. Тело родственника он завернул в плед, вынес на улицу и закопал.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Луге мужчину обвинили в убийстве родственника. По версии следствия, он ударил его ножом и добил топором и лопатой. От полученных травм мужчина скончался.

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