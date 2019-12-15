На Свердловской набережной пробка: четыре автомобиля столкнулись в ДТП

На Свердловской набережной пробка: четыре автомобиля столкнулись в ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На Свердловской набережной в Санкт-Петербурге утром, 15 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. В ДТП столкнулись четыре машины.

«На Свердловской набережной, 58 вытеснили мусоровоз на встречку. Он перепрыгнул через бордюр и застыл в ожидании помощи. ДТП с 4 машинами», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы аварии также сообщили, что пробка на данной территории образовалась с самого утра.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге уволили сотрудника полиции, который избил 81-летнего мужчину. По данным МВД, он нанес пенсионеру физический вред «из хулиганских побуждений». По данному факту возбуждено уголовное дело.

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