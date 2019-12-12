В Петербурге уволили полицейского, который избил пенсионера

Сотрудник полиции, который причинил физический вред 81-летнему пенсионеру, лишился работы в правоохранительных органах.

Сотрудниками УСБ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти установлено, что 22 ноября 2019 года полицейский из хулиганских побуждений нанес удары 81-летнему пенсионеру.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, бывший сотрудник полиции из хулиганских побуждений нанес удары 81-летниму пенсионеру.

«В конце ноября 2019 года сотрудник был уволен из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь полицейского», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следователи города Кириши в Ленобласти завершили расследовании уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью своей бабушки.