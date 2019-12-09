Психически больной житель Киришей напал на свою бабушку с ножом

Следователи города Кириши в Ленобласти завершили расследовании уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью своей бабушки.

Согласно данным следствия, инцидент произошел в апреле текущего года в квартире одного из домов в Киришах. Молодой человек нанес не менее пяти ножевых ранений в области груди, живота и других частей тела своей бабушки. Женщину госпитализировали в больницу, где медики смогли спасти ее жизнь.

Как сообщает Следственное управление СК России по Ленобласти, впоследствии выяснилось, что молодой человек страдает психическим заболеванием и нуждается в лечении в психиатрическом стационаре.

Уголовное дело направили в суд, где решится вопрос о применении к юноше принудительных мер медицинского характера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разгневанный мужчина похитил деньги у собственной бабушки в Гатчинском районе.