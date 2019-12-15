Полиция задержала водителя, выбросившего из окна машины пистолеты

Полиция задержала водителя, выбросившего из окна машины пистолеты
Возбуждено уголовное дело. Фото:pixabay.com

В Санкт-Петербурге на улице Подвойского был задержан водитель микроавтобуса. Его подозревали в перевозке незаконного алкоголя.

Водитель не покинул автомобиль, он попытался скрыться. За микроавтобусом велась погоня. О данной ситуации рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Во время погони водитель машины выбросил из окна пакет с двумя пистолетами и патронами.

Злоумышленник был задержан, он не имел специальных документов на оружие. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном дорожно-транспортном происшествии в Москве. Участниками аварии стали «ГАЗель» и легковушка. Вторая машина от столкновения вылетела в реку.

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