В Москве легковушка рухнула в реку после столкновения с «ГАЗелью»: погибли два человека

В Москве легковушка рухнула в реку после столкновения с &#171;ГАЗелью&#187;: погибли два человека
В настоящее время выясняются обстоятельства аварии. Фото: pixabay

В Москве легковой автомобиль упал в реку Язуку после столкновения с грузовой «ГАЗелью». В результате произошедшего погибли два человека.

Авария случилась в субботу, 14 декабря, в восточной части столицы. По данным экстренных служб, машины столкнулись на улице Олений вал. От удара легковушка рухнула в воду.

Как сообщили «РИА Новости», в настоящее время на месте происшествия выясняются обстоятельства аварии.

Другие подробности трагического происшествия не приводятся.

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