В Москве легковушка рухнула в реку после столкновения с «ГАЗелью»: погибли два человека

В Москве легковой автомобиль упал в реку Язуку после столкновения с грузовой «ГАЗелью». В результате произошедшего погибли два человека.
Авария случилась в субботу, 14 декабря, в восточной части столицы. По данным экстренных служб, машины столкнулись на улице Олений вал. От удара легковушка рухнула в воду.
Как сообщили «РИА Новости», в настоящее время на месте происшествия выясняются обстоятельства аварии.
Другие подробности трагического происшествия не приводятся.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о режиме ЧС в Новом Орлеане. О соответствующем решении сообщила мэр города. Причиной таких мер стала кибератака.