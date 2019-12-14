В Новом Орлеане ввели режим ЧС из-за вирусов-вымогателей

В Новом Орлеане ввели режим ЧС из-за вирусов-вымогателей
Многие серверы служб Нового Орлеана были отключены. Фото: pixabay

В Новом Орлеане ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массированной кибератакой. О соответствующем решении мэр города штата Луизиана Латоя Кантрелл сообщила на странице в социальной сети «Твиттер».

Обо всем стало известно в пятницу, 13 декабря. Во время пресс-конференции глава города заявила, что компьютерные системы, которые используются властями города, подверглись атаке с использованием вирусов-вымогателей.

Как сообщает РИА Новости, первые свидетельства указанного заметили в ночь на пятницу. К настоящему моменту в целях предосторожности многие серверы служб Нового Орлеана отключены.

Для защиты техники пришлось привлечь специалистов ФБР, Национальной гвардии Соединенных Штатов и Секретной службы ФБР.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о стрельбе в Торонто, в результате которой пострадал подросток. Неизвестный стрелял из авто.

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