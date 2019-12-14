В Торонто неизвестный на авто открыл стрельбу — пострадал подросток

В городе Торонто в Канаде неизвестный открыл стрельбу по людям. Среди прохожих оказался 16-летний подросток, который получил ранение.

Преступный инцидент произошел в четверг, 12 декабря, около 22:30 по местному времени в северной части города. Согласно данным правоохранительных органов, злоумышленник на автомобиле подъехал к четверым молодым людям и начал в них стрелять, когда те переходили улицу.

Как сообщает местный телеканал Global News, пострадавшего подростка госпитализировали. Сведения о его состоянии пока неизвестны. Согласно данным телеканала, сотрудники местных правоохранительных органов начали расследование по факту происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о школьнице, которая впустила в дом вора и заперла его там. Неизвестный представился другом матери, сообщив, что хочет сделать ей сюрприз в их квартире.