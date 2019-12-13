В Воркуте школьница пустила вора в квартиру и заперла его там

В Воркуте школьница пустила вора в квартиру и заперла его там
Преступника задержали, когда он собирал в пакет вещи хозяев. В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Попытка кражи". Фото: pixabay.com

В Воркуте восьмилетняя девочка впустила злоумышленника в квартиру, а затем ушла в школу, оставив вора взаперти.

Инцидент произошел в пятницу, 13 декабря. По информации пресс-службы МВД по Республике Коми, школьница шла на занятия по музыке, когда на улице к ней подошел незнакомец и представился другом матери. Злоумышленник попросил девочку впустить его в квартиру, чтобы он сделал маме «сюрприз».

Школьница не стала отказывать мужчине и разрешила ему войти, а затем заперла входную дверь. После этого она позвонила маме и рассказала о «сюрпризе». Женщина сразу же сообщила в полицию и вора оперативно задержали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Петербурге на проспекте Луначарского злоумышленники пытались похитить гирлянду, которая украшала фасад цветочного магазина. Их задержали росгвардейцы.

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