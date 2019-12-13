Росгвардейцы спасли гирлянду от воров на Луначарского

Магазин чуть не остался без гирлянды. Фото: pixabay.com

Магазин чуть не остался без гирлянды. Фото: pixabay.com

На проспекте Луначарского в Петербурге пытались похитить новогоднюю гирлянду. Огнями украшен фасад цветочного магазина в доме 56-1.

Кражу предотвратили сотрудники Росгвардии. Около 2:20 ночи 13 декабря наряд группы задержаниях находился на маршруте патрулирования. На проспекте Луначарского они заметили, как двое мужчин срывают новогоднюю электрическую гирлянду с фасада.

Заметив росгвардейцев, мужчины попытались скрыться. Однако уйти от патрульного автомобиля им не удалось.

«Благодаря бдительности и слаженным действиям наряда группы задержания кражу имущества магазина удалось пресечь», — сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Задержанных передали сотрудникам полиции.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбирать гирлянду.