Смертельное ДТП с тремя машинами произошло под Лугой

В Ленинградской области на трассе «Нарва» произошла авария с тремя автомобилями, жертвой которой стал один человек.

Согласно данным управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, дорожное происшествие произошло на 125 километре трассы «Нарва» в Лужском районе. Примерно в половину 11 утра иномарка «Ауди» пошла на обгон и задела встречный автомобиль ВАЗ-2115, который, в свою очередь, вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем «Форд».

На месте от полученных травм погиб 39-летний мужчина-пассажир отечественного авто. Пожилой водитель «Жигулей» и пасажирка «Форда» госпитализированы в больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на трассе в Ленобласти сбили перебегавшего дорогу пешехода.