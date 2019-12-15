Ночью на трассе в Ленобласти сбили перебегавшего дорогу пешехода

В результате ДТП пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Рixabay
В результате ДТП пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Рixabay

Ночью в воскресенье, 15 декабря, на трассе «Роршах — Марьино» под колесами «Сузуки» серьезно пострадал мужчина, перебегавший дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, пешеход попал под машину на пятом километре автодороги. Предполагается, что 34-летний водитель «Сузуки» совершил наезд на мужчину, когда тот пытался перебежать дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила потерпевшего в медучреждение. Состояние нарушителя ПДД оценивается как тяжелое.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода. На Южном полукольце водитель сбил мужчину 50-лет и скрылся. На данный момент его разыскивают правоохранители.

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