В Ленобласти разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода

На Южном полукольце водитель сбил мужчину 50-лет и скрылся. На данный момент его разыскивают правоохранители.

Информация о случившемся стала известна 15 декабря. Об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На месте ДТП был обнаружен кусок бампера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Кировском районе. Пожарные около часа тушили полыхающий частный дом. Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, дача вспыхнула на площади 48 квадратных метров. Спасатели тушили ее меньше часа. К 2:53 огонь был ликвидирован.