В Петербурге подано более 2,6 тысяч заявок на запись детей в школу

В Петербурге начался первый этап приемной кампании по записи детей в первый класс. По данным на утро, 15 декабря, родители будущих школьников пожали 2681 заявку.

По данным 78.ru, почти две тысяч заявок были поданы через портал Госуслуг, а остальные — через МФ. В сентябре следующего года в первые классы пойдут на две тысячи больше детей, чем в этом году. Ожидается, что в 2020 году в Петербурге будет около 62 тысяч первоклассников. Комитет по образованию уверяет, что мест хватит на всех.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МФЦ ограничат прием документов. 15 декабря в Петербурге стартует первый этап записи детей в первые классы, документы будут принимать от федеральных и региональных льготников.