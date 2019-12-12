В МФЦ ограничат прием документов

В Санкт-Петербурге 15 декабря в МФЦ будет ограничен прием документов. Это касается всех видов услуг, кроме записи детей в первые классы школ. Заявления родители смогут подавать лично, либо через Портал государственных и муниципальных услуг.

Об этом сообщил директор СПб ГКУ.

Прием заявлений будет происходить в три этапа. 15 декабря в городе начинается первый этап записи детей в первые классы, документы будут принимать от федеральных и региональных льготников. 20 января будут принимать заявления по устройству детей в школы своего района. 15 июня будет открыта запись детей на свободные места в любые школы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине вместо дома построят школу. Глава Гатчинского района отметила, что нужно выделить новый участок для строительства жилого дома, а на Аэродроме стоит в первую очередь возвести школу.