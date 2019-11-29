В Гатчине вместо дома построят школу

В Гатчине вместо дома построят школу
Фото: Pixabay

Глава района отметила, что для строительства жилого дома выделят другой участок.

Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. К решению пришли во время общественных слушаний, в которых приняла участие глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадима. Она отметила, что нужно выделить новый участок для строительства жилого дома, а на Аэродроме стоит в первую очередь возвести школу. Также Нещадима собирается решать проблему с транспортом.

К слову, непонятно, когда именно в Гатчине появится новый дом. О сроках сдачи в эксплуатацию учебного заведения также ничего не говорится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Петроградке приступили к строительству школы, а в Невском районе возводят котельную. Образовательное учреждение рассчитано на 825 учащихся, среди которых 300 мест отведено для школьников младших классов. Площадь четырехэтажного здания составляет 29 274,57 «квадратов».

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