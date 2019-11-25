На Петроградке приступили к строительству школы, а в Невском районе возводят котельную

Строительная площадка будущей школы для 825 учащихся в Петроградском районе. Фото: Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга

Строительная площадка будущей школы для 825 учащихся в Петроградском районе. Фото: Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга

В Службе государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга рассказали, как продвигается возведение общеобразовательной школы на Крестовском проспекте и котельной на улице Ольги Берггольц.

Образовательное учреждение рассчитано на 825 учащихся, среди которых 300 мест отведено для школьников младших классов. Площадь четырехэтажного здания составляет 29 274,57 «квадратов». Предполагается, что школа будет состоять из двух корпусов и будет оборудована медкабинетом, двумя бассейнами и спортзалами, кино-аудиторией и библиотекой с мультимедийным кабинетом и типографией.

Котельная на улице Ольги Берггольц, строительством которой занимается ООО «Теплоэнерго», имеет мощность 10 МВт. Она будет отапливать жилые комплексы и детский сад по соседству.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах появится 7 социальных объектов, таких как поликлиники, школы и детсады.