В ближайшие два года в Шушарах появится 2 поликлиники и 7 школ и детсадов

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в течение двух лет Шушары обеспечат девятью социальными объектами.

До 2021 года в Шушарах должны открыть семь общеобразовательных учреждений и две поликлиники. Уже в 2019 году на кадастровый учет поставили два земельных участка, приобретенных у строительной компании «Дальпитерстрой». Территории отведут для возведения школы на 1650 мест и детского сада, куда смогут ходить 320 малышей.

Планируется, что в следующем году эта же организация предоставит землю для строительства детской поликлиники. Кроме того, на Московском шоссе приобретут участок для еще одного детсада и выкупят три дополнительных участка для объектов дошкольного образования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьники Петербурга хотят устроить митинг из-за увольнения учительницы, которая неподобающим образом ведет блог в Twitter.