В Петербурге школьники хотят устроить митинг в защиту уволенной из-за Twitter учительницы

Напомним, учительницу одной из петербургских школ уволили за высказывания в Twitter. Фото: Pixabay

Напомним, учительницу одной из петербургских школ уволили за высказывания в Twitter. Фото: Pixabay

В Петербурге школьники вступились за учительницу, уволенную из-за твитов. Ученики готовы выйти на митинг в защиту преподавателя.

Бывшие ученики преподавателя Любови Фроловой пишут ей, что готовы поддержать ее в такой трудной ситуации, сообщает КП.

Школьники даже запустили акцию «Я/Мы Любовь Андреевна». Уволенная учительница в своем Twitter выкладывает сообщения от школьников. Они пишут, что готовы одеться во все черное в знак траура и устроить митинг.

Напомним, учительницу одной из петербургских школ уволили за высказывания в Twitter. 25-летняя девушка ведет ироничный аккаунт под ником «владычица пивная».

В своем Twitter девушка написала, что её «одномоментно уволили на перемене» за резкие высказывания и неподобающий учителю стиль ведения аккаунта.

Ученики прислали десятки печальных и сочувствующих сообщений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что уволенная из-за твитов учительница оказалась однокурсницей аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют доцента Олега Соколова. Часть пользователей Сети считает, что увольнение учительницы связано с историей Олега Соколова.